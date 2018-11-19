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الشرطة الفلسطينية تعتقل مواطنا مطلوبا للإنتربول الروسي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:25 م
الشرطة الفلسطينية تعتقل مواطنا مطلوبا للإنتربول الروسي
الشرطة الفلسطينية
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وكالات
 

اعتقلت الشرطة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الاثنين، مطلوبا فلسطينيا للإنتربول.

 

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، "تم توقيف أحد المواطنين الصادرة بحقه مذكرة قضائية من الإنتربول الدولية، ومطلوب لقضية من قبل الإنتربول الروسي".

 

وأضاف البيان "جرى توقيف المطلوب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول".

 

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعرب عن أمل بلاده في انتخاب ممثل من روسيا لرئاسة منظمة الإنتربول.

 

وأوضح بيسكوف، أنه يقدم كل الدعم للمرشح الروسي، وأن روسيا تتمنى فوزه في انتخابات رئاسة الإنتربول.

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