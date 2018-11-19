رئيس السكة الحديد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطات

عقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم اجتماعا مع قطاع الخدمات المشتركة لمتابعة تقدم الأعمال بمشروعات تطوير المحطات ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أعمال تطوير المحطات تشمل عدد ٤٩ محطة بتكلفة إجمالية ١١٣٦ مليون جنيه، تم الانتهاء من عدد ٤٠ محطة وجارٍ العمل في عدد ٩ محطات بالإضافة إلى تحسين وصيانة عدد ١٣٣ محطة بتكلفة إجمالية ٦٢١ مليون جنيه تم الانتهاء من عدد ٨٣ محطة وجارٍ العمل في عدد ٥٠ محطات بنسبة التنفيذ ٧٠%.

وشدد "رسلان"، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التي تتم بالمحطات طبقا للبرامج الزمنية المحددة وسرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال، وذلك بالتنسيق مع المحليات والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.