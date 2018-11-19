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تفاصيل جلسة محمد فؤاد مع لاعبي بتروجت

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:07 م
تفاصيل جلسة محمد فؤاد مع لاعبي بتروجت
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علي نبوي
 
عقد محمد فؤاد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب بتروسبورت، استعدادا للقاء الطلائع المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المشرف العام على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الطلائع من أجل تصحيح مسار بتروجت في بطولة الدوري.

وأكد محمد فؤاد في حديثه للاعبين على أن الإدارة لم تبخل بأي شيئ على الفريق في الفترة الماضية، وشدد على ثقته في قدرة اللاعبين على استعادة الانتصارات وتمنى لهم التوفيق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة مؤمن سليمان.

دخل بتروجت معسكر مغلق اليوم على أن يؤدي تدريباته غدا على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة وهو المران الأخير للفريق.

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