هل استأذن Massari عمرو دياب قبل طرح "يا نور العين" مع مايا دياب وفرنش مونتانا؟

وطُرحت الكثير من الأسئلة حول إستئذان مساري لدياب قبل هذا العمل، وهو الأمر الذي جاوب عليه مساري مؤخراً ضمن مقابلة له في برنامج It’s Showtime حيث أكد أن الأمر تمّ بالفعل و إن هذا السؤال وجه له أكثر من مرة، موضحا أنه يعمل مع شركة أمريكية في لوس أنجلوس، ولا يمكنه استخدام كلمة واحدة من أغنية إلا بعد استئذان صاحبها.





وعن سبب إختياره لهذه الأغنية قال إنها كانت الأغنية الوحيدة التي سمعها في أندية السهر في أمريكا وكندا في العشرينات، آملاً في أن تكون قد أعجبت ​عمرو دياب​، مؤكدا تحمسه الشديد للتعاون معه في مشروع غنائي إذا أتيحت له الفرصة.