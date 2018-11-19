البطاوي: سيراميكا كليوباترا جاهز لاستئناف الدوري .. ونثق في قدرات لاعبينا

قال معتز البطاوي المشرف العام على كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا إن صفوفه الفريق باتت مكتملة قبل استئناف مباريته في دوري الدرجة الثانية.



وأضاف البطاوي "الجهاز الفني بقيادة رمضان السيد بذل مجهودا كبيرا خلال فترة توقف الدوري لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات السابقة".



وتابع "نثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين على تحقيق طموحنا بالصعود للدوري الممتاز، خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".



وواصل "فترة توقف الدوري كانت جيدة للغاية، وخضنا خلالها 3 مباريات ودية أمام أبو النمرس وجولدي وطنطا، واستفاد منهم جيدا في علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة وأهمها إنهاء الهجمات بشكل صحيح".



وأوضح البطاوي "لا ننظر إلى نتائج المباريات الودية بقدر ما يهمنا أداء اللاعبين".

