ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أبو كبسولة" يمتد لأسبوعين بناء على رغبة الجمهور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:54 م
أبو كبسولة يمتد لأسبوعين بناء على رغبة الجمهور
طباعة
الفجر الفني
 
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض "أبو كبسولة "من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح ل 15 ليلة جديدة للمرة الخامسة على التوالي و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض، ليستمر العرض أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد من كل اسبوع في تمام الثامنة مساء

يذكر ان عرض " أبو كبسولة" قد تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، و قد حقق نجاحا جماهيريا لافتا منذ افتتاحه، بالاضافة الى نجاحه النقدي، يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، و تتولى الأحداث.

" أبو كبسولة " من بطولة مصطفى أبو سريع ، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم ، نورين كريم ، إسلام عبد الشفيع ، أحمد السيد وأبطال فرقة الأسكندرية ، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله ، إضاءة إبراهيم الفرن،إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، و إخراج محمد مرسي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 4:30:15 PM