مكة - السعودية| خادم الحرمين: بلادنا لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوما عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.





وقال الملك سلمان، خلال افتتاحه اليوم أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمقر المجلس في الرياض "إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي"، مؤكدا أن المملكة ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.





كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى ورؤساء اللجان.





وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة افتتحت أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.





عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة رحب فيها بخادم الحرمين وولي عهده، والحضور.



