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حبس تاجر لقتله شابا أقام علاقة غير شرعية مع نجلته في التبين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:00 م
حبس تاجر لقتله شابا أقام علاقة غير شرعية مع نجلته في التبين
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داليا عادل
 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، حبس تاجر ونجل عمته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب، أقام علاقة غير شرعية مع ابنة الأول.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن ورود بلاغ لقسم شرطة التبين من شقيق المدعو "م. ر" 18 سنة، مفاده تغيّب شقيقه، وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المبلغ باختفائه وعائلة المدعو "ج. ش" 50 سنة، مزارع بأسيوط، ومحل سكنه الحالي منطقة التبين.

 

وأثناء السير في خطة البحث التي أشرف عليها العميد محمد شرقاوي، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، تبين أن وراء الواقعة كل من "إبراهيم جاد جاد" 25 سنة، ونجل عمته "ف. س"، 28 سنة، وتبين من التحريات أن المجني عليه كان خطيب نجلة التاجر وأثناء فترة الخطبة أقام معها علاقة غير شرعية، فقامت عائلة الفتاة بفسخ الخطبة وترك محل إقامتهم خوفا من الفضيحة، فلاحقهم المجني عليه وطلب الزواج من الفتاة وإعادة الخطبة، إلا أن المتهمين رفضا وقاما باستدراجه وقتله.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر وأمرت النيابة بحبسهم وتم التجديد.

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