القابضة لمياه الشرب تشارك في المعرض الدولي للتشغيل والصيانة





تشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في المؤتمر والمعرض الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار "إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الفترة من 18-20 نوفمبر 2018.





ويناقش المؤتمر المحاور المتعلقة بموضوعات التشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة، تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية.





واستعرضت الشركة في الجناح المخصص لها بالمعرض، حقيبة المعايرة المتنقلة للعداد والتي تتيح فحص ومعايرة عدادات المشتركين في أماكن تواجدها دون الحاجة إلى فكها أو نقلها، نماذج للعدادات مسبوقة الدفع، العدادات الذكية، معدات اللحام تحت الماء، ونموذج لمحطة تحليه مياه البحر.





وشاركت شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والقاهرة وقنا بالمؤتمر والمعرض.





كما أدار دكتور رفعت عبد الوهاب استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى جلسة متخصصة عن صيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.





وأكد على أهمية هذا القطاع واهتمام الدولة به وحرص الشركة القابضة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال التشغيل وصيانة المحطات ومرافق المياه.



