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"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:55 م
مستقبل وطن بالبحر الأحمر يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي
عماد سيف الأمين العام لحزب مستقبل وطن
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محمد طه
 
هنأ هاني سيف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالبحر الأحمر، الشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وأهالي البحر الأحمر خاصة بحلول المولد النبوي الشريف، داعيا المسلمين إلى التحلي بأخلاق النبي "صلى الله عليه وسلم" لمواجهة التطرف والإرهاب الذي لا يفرق بين دين، مع إحياء السيرة النبوية العطرة فعلا وقولا، والبعد عن الخلاف والتشتت، والإقتداء بسنة رسولنا الكريم.

وطالب خلال صريحات إلى "الفجر" جموع المصريين بالتوحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية.

كما تقدم الأمين العام، ونواب وقيادات وأعضاء الحزب بالبحر الأحمر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، وكافة أبناء المحافظة وعلى رأسهم اللواء أحمد عبد الله، محافظ الإقليم، واللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يجعل هذه الذكرى العطرة الذكية فاتحة خير وأمن وأمان واستقرار على مصرنا الغالية.

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