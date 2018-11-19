"الأعلى للإعلام" ينتهي من اللائحة التنفيذية للجزاءات الخاصة بالمخالفات

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، من إعداد اللائحة التنفيذية للجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، وذلك خلال اجتماعها أمس الأحد، حيث تضم اللائحة 27 مادة تحدد الجزاءات الخاصة بكل مخالفة إعلامية تضمنتها المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس.









وتحدد اللائحة الغرامات المالية والحالات التي تخضع فيها الوقائع للتحقيق، كما تحدد اللائحة الضمانات الخاصة للمخالفين بشأن حقهم في تقديم التماسات وتظلمات من القرارات.









وتغطي اللائحة جميع المخالفات الإعلامية بداية من المخالفات الخاصة بالشائعات وعدم احترام الرأي الآخر والسب والقذف والخوض في الأعراض وحرمة الحياة الخاصة والتحريض على العنف والحض على الكراهية، كما تغطي المخالفات الإعلامية الخاصة بعدم مراعاة مصالح مصر العربية والأفريقية طبقا للأكواد المنظمة لهذا الأمر، كما تغطي المخالفات أيضا أي انتهاكات لكود الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة التي أٌقرها المجلس في وقت سابق.









وقال "شوقي" إن الغرامات المالية التي وضعتها اللائحة تتراوح بين 50 إلى 500 ألف جنيه طبقا لنوعية المخالفة وتتضاعف في حالة التكرار، كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه إلى حد منع البث المؤقت أو حجب المواقع المؤقت أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية، كما تنظم اللائحة العلاقة بين النقابات المختصة والمجلس في حالات محددة خاصة بالمخالفات.









ومن المنتظر أن يناقش المجلس مسودة اللائحة خلال أيام تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها.









وتأتي اللائحة الجديدة طبقا لقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أخضعت اللائحة الصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، وكذلك المواقع الإلكترونية إليها، ويسري عليها ما يسري على باقي وسائل الإعلام.



