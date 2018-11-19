ألمانيا: الادعاء يطالب بالمؤبد لمنفذ الهجوم على حافلة دورتموند

طالب الإدعاء الألماني اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد للمتهم بمهاجمة حافلة فريق بوروسيا دورتموند، بتهمة الشروع في قتل 28 شخصًا.

ووقع الهجوم الذي أسفر عن إصابة اللاعب الإسباني مارك بارترا في أبريل 2017 أثناء توجه حافلة الفريق إلى الملعب لمواجهة موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع المتهم ويدعى سيرغي دبليو قنبلة منزلية الصنع في بداية طريق الحافلة وفجرها بنفسه عن بعد، وفقاً لاعترافاته.

وقال المدعي كارستن دومبرت: "كل ما فعله كان هدفه إحداث أكبر ضرر ممكن، وكان يمكن أن يؤدي لقتلى ومصابين بجروح خطيرة".

وكان المتهم يراهن بالهجوم على انهيار أسهم النادي، ما كان سيوفر له أرباحاً بنصف مليون يورو، إذا نجحت خطته.

واعترف دبليو بتنفيذ الهجوم، لكنه ينفي نية القتل.