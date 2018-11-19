ضبط هارب من 55 سنة سجن في النزهة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط "مجدي. م. ع"، صاحب مركز صيانة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، محكوم عليه في عدد 112 حكم حبس 90 جزئي، 22 غرامة في قضايا "تبديد، وشيكات"، حال اختبائه بأحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

يشار أن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت 55 سنة وشهرين، وقيمة الكفالات 90200 جنيه، وقيمة الغرامات 54600 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.