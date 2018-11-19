سوبارو تطلق موديل خاص من "WRX STI" (اعرف المواصفات)

أطلقت شركة سوبارو موديل خاص من "WRX STI" بقوة 354 حصان، ويطلق عليه اسم WRX STI Diamond Edition، وتم إنتاج حوالي 30 نسخة فقط.





وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تم تطويرها في جنوب أفريقيا وتنطلق بقوة 354 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 464 نيوتن متر، وبالتالي فإنها تنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 03ر5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 255 كلم/س، ويقف الموديل الخاص الجديد من سوبارو على عجلات مسبوكة قياس 18 بوصة.



