برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب الأدوية البيطرية المغشوشة

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لـ3 وزراء وهم وزراء الزرعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان،والتموين والتجارة الداخلية، لانتشار الأدوية البيطرية المغشوشة في مصر.

وقالت "فراج"، في طلبها: "إن الفترة الماضية شهدت انتشارًا كبيرًا للأدوية البيطرية واللقاحات المغشوشة عن طريق تغيير مكونات العبوات وتزويدها بإضافات تقلل المادة الفعالة بها مما يجعلها أقل تأثيرًا على المرض، كما أن هذه المواد المضافة تترسب في أبدان الحيوانات فتؤثر على الإنسان حين تناوله (اللحوم والبيض والألبان)، مما يؤدى إلى حدوث خلل في وظائف الكلى والكبد بالإضافة إلى حدوث تشوهات جنينية لدى الأم الحامل، كما أن انتشار هذه الأدوية المغشوشة يزيد من فرصة انتشار الأمراض بالنسبة للإنسان والحيوان على حد سواء ويتسبب في تراجع الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي".

وتابعت، أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة على سوق الأدوية والبيطرية، بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وملاحقة مصانع (بير السلم) لضمان التداول الآمن لتلك الأدوية، وتغليظ العقوبة على المخالفين وتوعية المربين بخطورة الأدوية المغشوشة، وتوحيد جهات إدارة ملف الأدوية البيطرية والتي تسببت في تداخل إجراءات التفتيش ومراقبة تداول المنتجات ومن ثم انتشار الأدوية والمغشوشة، بالإضافة إلى غياب الأطباء البيطريين المتخصصين في تلك الحملات، وضرورة وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.