مستشفيات الشرطة تستقبل المواطنين بالعيادات الخارجية وتصرف الأدوية بالمجان

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية في جميع التخصصات المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية.