المؤبد لفلاح قتل جاره وأصاب شقيقه بطلق ناري بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، حكمها في القضية المتهم فيها فلاحًا بقتل جاره وإصابة شقيقه بطلق ناري انتقامًا لقيام نجل المجني عليه الأول بقتل نجله، وذلك بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بمقتل "خيري.ف.أ" 55 سنة، فلاح، مُقيم بقرية "الميمونة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، وإصابة شقيقه بطلق ناري، وذلك أثناء تواجدهما لبيع محصول خضراوات بسوق قرية "أم الرماد" التابعة لمركز الزقازيق، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "زينهم.م" فلاح، مُقيم بقرية المجني عليه، وذلك لقيام نجل المجني عليه الأول، ويُدعى "عماد" بقتل نجله قبل الحادث بنحو 3 سنوات.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.