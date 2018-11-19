بيومي فؤاد: "اللوحة المقطوعة لم تكن عهدة بل للتجربة والتعلم"

أثار الفنان بيومي فؤاد جدلاً واسعًا بعد تصريحات سابقة، أوضح فيها أنه كان يعمل رئيسا لقسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومديرا لإدارة حماية الملكية الفكرية، خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي"، ويقدمه الفنان شريف منير، عبر فضائية "on e"، وأنه في أثناء ترميمه لوحة أثناء عمله، وكانت "دايبة" ومصفّرة، وضعها في أحواض المحاليل لكنها تقطعت.





وقال الفنان في تصريحات صحفية، إن كل ماذكره في البرنامج حقيقة، وفيما يخص اللوحة، فإنها لم تكن مهمة أو عهدة، لأنها إذا كانت عهدة رسمية فمن المؤكد أنه سوف يعاقب أو يحال للتحقيق.





وأضاف بيومي، إن إدارة عمله السابقة هي بحوث الصيانة والترميم، وكان يتم ترميم لوحات ليست ذات أهمية، ولكنها كانت موجودة للتجارب والبحث والتعلم خصوصًا للجدد.