المرأة المصرية والكتابة احتفالاً بمئوية باحثة البادية في الأعلى للثقافة

ايماناً بالدور الهام للمرأة المصرية وتأثيرها فى المجتمع وبهدف القاء الضوء على احد النماذج الابداعية الخالدة يعقد المجلس الاعلى للثقافة برئاسة الدكتور سعيد المصرى ندوة بعنوان "المرأة المصرية والكتابة.. في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف" وذلك في السادسة من مساء الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر بمقر المجلس.







