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المرأة المصرية والكتابة احتفالاً بمئوية باحثة البادية في الأعلى للثقافة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:01 م
المرأة المصرية والكتابة احتفالاً بمئوية باحثة البادية في الأعلى للثقافة
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الفجر الفني
 
ايماناً بالدور الهام للمرأة المصرية وتأثيرها فى المجتمع وبهدف القاء الضوء على احد النماذج الابداعية الخالدة يعقد المجلس الاعلى للثقافة برئاسة الدكتور سعيد المصرى ندوة بعنوان "المرأة المصرية والكتابة.. في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف" وذلك في السادسة من مساء الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر بمقر المجلس.


يأتي هذا بمشاركة كل من الكاتبة الكبيرة إقبال بركة ، الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي ، الدكتورة عزة بدر ، الكاتبة هالة البدري ويديرها الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش.
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