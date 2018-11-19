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20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة طلائع الجيش

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:20 م
20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة طلائع الجيش
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أحمد الهواري
 
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري. 

تضم القائمة كل من :-

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي 

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ، أحمد صبحي 

خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح 

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف
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