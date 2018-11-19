20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة طلائع الجيش
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:20 مأحمد الهواري
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.
تضم القائمة كل من :-
حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي
خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ، أحمد صبحي
خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح
خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف