20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.





تضم القائمة كل من :-





حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي





خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ، أحمد صبحي





خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح





خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف