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عاجل.. استمرار التدابير الاحترازية لـ10 متهمين في "قضية المترو"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:18 م
عاجل.. استمرار التدابير الاحترازية لـ10 متهمين في قضية المترو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طواريء، استمرار التدابير الاحترازية  لـ10 متهمين بالتوجه يومين في الأسبوع إلى القسم التابع لكل متهم في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية المترو".

 

وتضم قائمة المتهمين، هيثم محمدين، وعبير هشام، ويوسف أحمد، ومحمد عبدالمجيد، وأحمد عبدالرحمن، و5 آخرين.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

 

ووجهت النيابة للمتهمون تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر وتحريض المواطنين على الاحتجاج على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.


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