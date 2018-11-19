لاعبا هليوليدو للسباحة يحققان ٣ برونزيات في بطولة برشلونة

توجت فريدة أحمد عيد لاعبة فريق هليوليدو ونجلة البطل الأوليمبي في لوس أنجلوس، ببرونزيتي بطولة العالم للسباحة للجامعات والمقامة في برشلونة في سباق ٥٠ و٢٠٠ متر حرة.



كما أحرز محمد هشام سباح هليوليدو الميدالية البروزية في سباق ٥٠ متر ظهر في ذات البطولة.



ومن جانبه وجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عيد التهنئة إلى اللاعبين بعد أن نجحا في تحقيق النجاح لنفسهما وللنادي.



وأشار إلى أن النادي سوف يشهد طفرة حقيقية في الفترة المقبلة على مستوى تلك الألعاب، ليس على الصعيد المحلي فقط بل العالمي أيضا.

