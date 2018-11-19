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حقيقة مفاوضات الإفريقي التونسي مع مصطفى فتحي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:13 م
حقيقة مفاوضات الإفريقي التونسي مع مصطفى فتحي
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أحمد الهواري
 
نفى مصدر مقرب من مصطفى فتحي لاعب الزمالك، وجود أي مفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الإفريقي التونسي للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يتلقى أي مفاوضات من قبل النادي التونسي وأنه مستمر مع الزمالك لحين حسم مصيره خلال الساعات القليلة القادمة.

وخرج مصطفى فتحي من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، الذي يفضل الاعتماد على إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل في الدوري العام. 
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