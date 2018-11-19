عبد الحفيظ يتحرك لكشف حقيقة توقيع "هدف" الأهلي لبيراميدز

تحرك سيد عبد الحفيظ، المكلف من مجلس إدارة الأهلي بمتابعة قطاع كرة القدم، لمعرفة حقيقة توقيع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، لفريق بيراميدز.

واستفسر عبد الحفيظ من تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، عن حقيقة توقيع "متولي" لبيراميدز، كما طلب التأكد من اللاعب نفسه، كي يوقف الأهلي المفاوضات معه، حال ثبوت توقيعه لبيراميدز.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع صفقة قوية في خط الدفاع، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يتواجد محمود متولي ضمن المرشحين.