حمادة هلال يوجه تهنئة لـ أكرم حسني بنجاحه في 2018

هنأ الفنان حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه الفنان أكرم حسني، على نجاحاته في 2018.





ونشر "حمادة" صورة تجمعه بأكرم حسني وكابتن نور خطاب، قائلا: "حبيبي النجم المحترم أكرم حسني، مبروك على النجاح الكبير في عام 2018، دائما ناجح وموفق، وحبيبي الكابتن نور خطاب زعيم فورمة الصيف والشتا".





أكرم حسني شارك في بطولة فيلم "البدلة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، كما شارك في بطولة مسلسل "الوصية"، الذي عرض في رمضان الماضي، كما قدم عدد من الحملات الإعلانية طوال العام.