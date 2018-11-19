ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حمادة هلال يوجه تهنئة لـ أكرم حسني بنجاحه في 2018

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:57 م
حمادة هلال يوجه تهنئة لـ أكرم حسني بنجاحه في 2018
طباعة
الفجر الفني
 
هنأ الفنان حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه الفنان أكرم حسني، على نجاحاته في 2018.

ونشر "حمادة" صورة تجمعه بأكرم حسني وكابتن نور خطاب، قائلا: "حبيبي النجم المحترم أكرم حسني، مبروك على النجاح الكبير في عام 2018، دائما ناجح وموفق، وحبيبي الكابتن نور خطاب زعيم فورمة الصيف والشتا".

أكرم حسني شارك في بطولة فيلم "البدلة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، كما شارك في بطولة مسلسل "الوصية"، الذي عرض في رمضان الماضي، كما قدم عدد من الحملات الإعلانية طوال العام.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 2:50:01 PM