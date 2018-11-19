شاهد.. لحظة ابتلاع موجة ضخمة راكب أمواج أسترالي!

ابتلعت موجة ضخمة بارتفاع 20 مترًا راكب أمواج أسترالي، وحصل الفيديو المنشور على عددا كبيرا من المشاهدات.





وحدث ذلك عند شاطئ "نزار" بالبرتغال، حيث غطت موجة بلغ ارتفاعها 20 مترًا راكب الأمواج الأسترالي، راسل بيرك، البالغ 21 عاما من العمر، الذي لم يحافظ على توازنه في أعلى الموجة الضخمة التي ابتلعته.



