الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم منظومة التأمين الصحي الجديد

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم الدعم الفني من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، بافتتاح منتدى الصحة (المصري - الفرنسي)، بحضور وزيرتي الصحة الدكتورة هالة زايد، والاستثمار سحر نصر، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأضاف، أنه جار التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، ضمن جروب "سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر.

وأشار إلى دراسة فرص الاستثمار والتي ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبي، ورواد الأعمال للاستثمار في المجال الصحي في مصر خلال الفترة المقبلة.