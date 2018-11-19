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الملك سلمان: إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:59 م
الملك سلمان: إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين،  إن إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة

 

 وأضاف الملك سلمان، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى: "وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الأمير محمد بن سلمان) بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".

 

وأكد الملك سلمان، أنه "بتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل".

 

وتابع: "المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحاء".

 

المزيد عن: ولي العهد السعودي ايران الملك سلمان السعودية الارهاب استقرار المنطقة
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