ذهب لـ"فرم كيلو لحم" فعاد جثة هامدة.. حبس جزارين لقتلهما صاحب محل بلياردو بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمه قتل صاحب محل بلياردو والشروع في قتل شقيقه بسبب الخلاف على "فرم كيلو لحم"، كما أمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل وأمرت بسرعه تحريات المباحث.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الطرف الأول "طارق.م" جزار وشقيقه "أحمد" جزار، وبين الطرف الثاني "شعراوي أحمد" صاحب صالة بلياردو وشقيقه "علي"، أسفرت عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين وجود جثة "شعراوي" وبها عدة طعنات، وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، عن وجود خلافات قديمة بين الطرفين، وأن الطرف الأول منذ فترة حرر محضرًا ضد الطرف الثاني يتهمه بسرقة مبالغ مالية من داخل محل الجزارة، وتجمع بعض الأهالي وتم الصلح بينهما، ويوم الحادث توجه "شعراوي" لمحل الجزارة لفرم كيلو لحمة، فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المجني عليه عاد إلى صالة البلياردو، واستعان بشقيقه وتوجها لمحل الجزارة، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بإلقاء مياه نار "مادة كاوية" على الطرف الأول، فقام الطرف الأول بالتعدي عليهما بالساطور، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.