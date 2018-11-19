"عصر الحكمة" سلسلة ثقافية على قناة "اقرأ" يوميا

يقدم الكوتش عبدالله اليحيى، سلسلة "عصر الحكمة" من برنامج "A+" والذي يعد من أضخم البرامج التنموية التحفيزية لدى الشباب لتنمية المهارات الشخصية.

تتحدث هذه الحلقات عن سمات العصر الحاضر وعن الكوتشنج (التمكين) كأبرز سماته، ولماذا يعتبر الكوتشنج وطيد العلاقة بالحكمة وتجويد اتخاذ القرار.





سابقاً كان من يملك المعلومة يملك القوة والصدارة، أما الآن فالمعلومات أصبحت متوفرة لدى الجميع وبصورة هائلة أكبر من قدرتنا على الإحاطة بها، وأصبح التحدي هو كيف أحصل على المعلومة المناسبة بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب.





ويقدم في حلقات اخرى بعناوين مختلفة مواضيع حياتية يومية يستفيد منها المتابع لهذه السلسلة التنموية. البرنامج يعرض يومياً الساعة ٧:٤٥ مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة ١١:١٥ مساء و٨:٣٠ صباحا و٢:٣٠ بعد الظهر.



