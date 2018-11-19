بالأرقام.. أبرز المشروعات القومية التي نفذت في عهد "السيسي"

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين الكثير من المشروعات القومية، والتي تخطت الـ7777 بتكلفة 1.61 تريليون جنيه، في كافة المجالات الاقتصادية والصحية والتعليم، وتسكين الشباب.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكلفة المشروعات

بلغت تكلفة عدد المشروعات التي تخطت الـ 7777 مشروع، ونفذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو 1.61 تريليون جنيه، و2392 مشروع جاري تنفيذهم بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، وعدد المشروعات المخطط تنفيذها وتصل لـ4131 بتكلفة 0,71 تريليون جنيه، بإجمالي مشروعات تم تنفيذها وجارى تنفيذها ومخطط تنفيذها 15300 مشروع، بتكلفة 3.45 تريليون جنيه.

مشروعات النقل

جميعنا يدرك حجم الإنجازات والمشروعات التي تأسست في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي قطاع النقل، تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعًا، علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة).

قطاع الكهرباء

وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ نحو 169 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى52000 ميجا وات.

كما تم تنفيذ 17 مشروعًا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات.

مشروعات قطاع البترول

أما قطاع البترول، تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو 69 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه.

قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب مبادرة لعلاج المصابين بفيروس "سي".

التعليم

وقامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل إلى 10.9 مليار جنيه، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، تضم 40 ألف فصل، بتكلفة 9.4 مليار جنيه.

قطاع الثقافة

وفي قطاع الثقافة، تم تنفيذ 72 مشروعًا إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة 838.3 مليون جنيه، حيث تم إقامة حوالي 19 ألف نشاط ثقافي محلي ودولي، وحصل ما يزيد على 68 ألف كتاب على رقم إيداع.

قطاع الشباب والرياضة

وفي إطار الاهتمام بأنشطة الشباب والرياضة، تم تنفيذ 59 مشروعًا، بتكلفة تصل لنحو 4.7 مليار جنيه، شملت تطوير4000 ملعب ومركز شباب، وذلك بإنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وكذا إنشاء حمامات سباحة تدريبية، وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب في كافة المحافل، وكذا رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدني بتكلفة 4.7 مليار جنيه.

مشروعات الإسكان

وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه.

التضامن الاجتماعي

بينما بلغ إجمالي الأنشطة والمشروعات التي تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4 مليار جنيه، موزعة على عدة مجالات تشمل: الدعم النقدي المشروط، والتأمينات الاجتماعية، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، وبرامج مكافحة الإدمان، البرنامج القومي للتغذية المدرسية.

قطاع التموين

وحرصت الدولة على التوسع في مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بتكلفة 8.83 مليار جنيه، مما ساهم في تنشيط قطاع التجارة الداخلية.

قطاع الزراعة

وكثفت الدولة جهودها في قطاع الزراعة، حيث نفذت 75 مشروعًا بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه،شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

الموارد المائية والري

وقامت الدولة بإنهاء 893 مشروع بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه، وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر ـ حماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجري النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي.

قطاع البيئة

وفي مجال تحسين البيئة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعًا وبرنامجًا بإجمالي تكلفة 7.186 مليار جنيه، حيث تهدف هذه المشروعات والبرامج لخفض عدد المنشآت ذات الصرف المباشر على نهر النيل، وحماية طبقة الأوزون عبر التطبيق الفعلي لنظم إدارة الطاقة، إلى جانب تطوير منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية، وكذلك تطوير برامج الرصد البيئي وزيادة عدد محطات الرصد.

قطاع التجارة والصناعة

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم ضخ استثمارات بإجمالي قيمة 28.529 مليار جنيه 8.9 للانتهاء من تنفيذ(109) مشروعات، من أهم هذه المشروعات المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي للجلود، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حيث تم نقل أصحاب الورش ومعداتهم وبدأ التشغيل والإنتاج الفعلي، ويبلغ معدل إنتاج الجلود فيها 250 مليون قدم سنويا، بزيادة قدرها 280% عن الوضع الحالي مما يضاعف الصادرات المصرية من الجلود لتصل إلى 300 مليون دولار سنويًّا.

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات، تم تنفيذ مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه، وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات (1611) شركة تضم 150 ألف عامل، وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحاً بلغت 3 مليارات جنيه وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من خلال 4000 مكتب بريد، كما تم الانتهاء من تغطية أكثر من2500 كم من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول.

الداخلية

وتحرص الدولة على تعزيز شعور المواطنين بالأمن والتواجد الشرطي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين مع استحداث الخدمات الإلكترونية وتطوير أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية بالأقسام والمراكز، لذا تم الانتهاء من 104 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.39 مليار جنيه

الطيران المدني

ونفذت الدولة نحو 54 مشروعًا في قطاع الطيران المدني، بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة،بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي (المليز) ومطار سفنكس الدولي.

قطاع السياحة

كما تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعًا متنوعًا في قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحي أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات انتهت في أغسطس 2018.

قطاع الآثار

وفي قطاع الآثار، تقوم الدولة بتنفيذ الكثير من المشروعات أبرزها المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا والبالغ عددها (59) مشروعاً بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه.