وولفرهامبتون مهدد بفقدان مدافعه الإسباني فترة طويلة





يغيب الإسباني جوني أوتو، مدافع وولفرهامبتون، عن المباريات لفترة طويلة على الأرجح بعد إصابته في أربطة الركبة خلال مباراة ودية إسبانيا أمام البوسنة، أمس الأحد.





وخرج أوتو، الذي شارك أساسيًا في كل مباريات ولفرهامبتون الـ12 بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مصابًا في بداية الشوط الثاني من المباراة، التي فازت فيها إسبانيا (1-0) في لاس بالماس.





وقال تقرير طبي، نشره الاتحاد الإسباني على الإنترنت "خضع اللاعب لفحص مبدئي؛ حيث قال إنه يشعر بألم يتوافق مع إصابة في الرباط الجانبي للركبة، والتي حال تأكيدها يمكن أن تكون من الدرجة الثانية، أو الثالثة".





وتابع التقرير "سيُجري فحصًا بالآشعة لتأكيد التشخيص، واستبعاد وجود أي إصابات أخرى وسيتم ابلاغ ناديه بكافة التطورات".



