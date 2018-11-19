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علي معلول سيكون جاهزا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من شهر ديسمبر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:58 م
علي معلول سيكون جاهزا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من شهر ديسمبر
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محمد وليد الجموسي
 

سيكون الدولي التونسي لاعب الاهلي المصري علي معلول جاهزا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من شهر ديسمبر حسب ما افاد به خالد محمود طبيب النادي الاهلي .
وأضاف ان معلول يؤدى برنامجه التأهيلي بشكل جيد للغاية، والأمور تتحسن يومًا بعد يوم
وأوضح أن مدافع الاهلي يؤدي برنامجًا تأهيليًا في قاعة تقوية العضلات وتعقبه تدريبات الجري في الملعب بشكل يومي، خاصة بعدما بدأ تدريبات الجري خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أنه اطمأن من اللاعب على عدم شكواه من أية آلام عضلية بعد دخوله في الجري مؤخرًا، وفقًا لبرنامجه التأهيلي الذي تم وضعه؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.
ويذكر ان علي معلول غاب عن مقابلات فريقه في لفترة الاخيرة وكذلك عن مقابلات المنتخب الوطني التونسي
ويستعد الأهلي لملاقاة الوصل الاماراتي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.  

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