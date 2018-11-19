الدفاع الروسية تنشر فيديو تحليق "سو-57" الحديثة في سماء سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للعمليات القتالية ، التي تنفذها المقاتلات الحديثة من الجيل الخامس "سو-57" في سماء سوريا.

وقد تم نشر مقطع فيديو، مدته دقيقة و20 ثانية عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي".

وجاء في بيان الوزارة "نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فريدة من نوعها للأعمال القتالية للمقاتلات الواعدة من الجيل الخامس "سو-57" في الجمهورية العربية السورية. وقد تم تنفيذ الطلعات الجوية من أجل التأكيد على القدرات المعلنة لأحدث طائرة في وضع القتال الحقيقي".