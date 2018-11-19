وزير الشؤون الاجتماعية لا يستبعد التوصل الى حل يرضي الجميع بخصوص إضراب 22 نوفمبر





قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الأحد معلقا على الاضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس القادم، (22 نوفمبر) في قطاع الوظيفة العمومية، إن "الحوار لم ينقطع والأمل مازال قائما في الوصول الى حل يرضي الجميع".

وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بتطاوين على هامش مشاركته في احتفال الجهة بالعيد الوطني للشجرة، إن "الاضراب في تونس التي تعيش الديمقراطية والحريات حق دستوري"، لافتا في سياق متصل الى وجود "مؤشرات إيجابية بخصوص التنمية وتحسن للوضع عموما"، وفق تقديره.

ودعا الطرابلسي الى العمل والتضامن والفصل ما بين ما هو آني وما هو استراتيجي، واصفا التونسي بانه "فطن وجاد في العمل" على حد قوله.

وتجدر الاشارة الى ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان أعلن في تصريح صحفي السبت على هامش تجمع عمالي بساحة محمد علي بالعاصمة، "فشل" جلسة المفاوضات التي عقدت الجمعة المنقضي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية، مجددا تمسك الاتحاد بتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018

وكشف الطبوبي ان القطاع العام سيكون يوم 22 نوفمبر في وقفة تضامنية مع الوظيفة العمومية امام مجلس نواب الشعب، من اجل المطالبة بتلبية استحقاقات الوظيفة العمومية، لافتا الى امكانية اتخاذ أشكال نضالية اخرى للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.



