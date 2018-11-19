قبلي: ظاهرة زحف الرمال اشكالية تؤرق الاهالي وتحد من عملية التنمية بمنطقة الصابرية الشرقية





تعاني منطقة "الصابرية الشرقية" من معتمدية الفوار من ظاهرة زحف الرمال التي باتت تحاصر القرية وتتسرب نحو المنازل مجبرة عديد العائلات على مغادرتها امام استحالة التصدي لهذه الظاهرة التي تتافقم من سنة الى اخرى جراء عدم وجود تدخل ناجع قادر على منع الرمال من التقدم نحو المناطق العمرانية وفق ما اكده عدد من اهالي المنطقة لمراسل (وات).

فقد اوضح ( غسان بن حامد) أصيل قرية الصابرية الشرقية ان اكبر مشكل يعاني منه اهالي هذه القرية التي تعد حوالي 5 الاف ساكن هو زحف الرمال التي تراكمت بالمنازل والطرقات مانعة الكثير من العائلات من الوصول الى منازلهم باستعمال السيارات ليظطر الكثير منهم الى انزال ما تحمله مختلف وسائل النقل من سلع على بعد 100 او 200 متر عن بيته ثم نقله راجلا.

واضاف ( محمد بن بوبكر) اصيل ذات القرية ان " غول " الرمال على حد تعبيره يمثل ظاهرة فريدة من نوعها بمنطقة الصابرية التي لا تشبه في معاناتها من هذا الزحف اية منطقة اخرى بالبلاد ذلك ان تقدم الرمال نحو المنازل اجبر اكثر من 100 عائلة على التخلي عنها وبناء منازل اخرى بعيدة وفي مامن من اطنان الرمال المتراكمة والمحيطة بالقرية خاصة من جهة الشرق مشيرا الى عدم وجود استراتيجية واضحة من شانها التصدي لهذه الظاهرة وتمكن من معالجتها بعمق

وبين ان التعاطي مع ظاهرة زحف الرمال من قبل الادارات ذات الصلة لا يزال يقتصر على اقامة المصدات الجريدية التي تحولت بفعل الزمن الى مشكل وليس حلا وفق تقديره لانها تسببت في في تفاقم ظاهرة تراكم الرمال شرقي القرية وفي تقدمها نحو المنطقة السكنية بشكل يستحيل ايقافه بالامكانيات البسيطة المتوفرة لدى هذه الادارات داعيا الى ان تتحول منطقة الصابرية الشرقية الى منطقة نموذجية للتطبيق الميداني للدراسات الكبرى الخاصة بمقاومة زحف الرمال والتصحر من اجل ضمان استمرارية الحياة بهذه الربوع وذلك عن طريق تفجير الابار حول القرية واحداث مساحات واسعة من الواحات على غرار " مشروع رجيم معتوق" من اجل احداث حزام غابي يمنع تقدم الرمال من جهة ويحول دون اضطرار متساكني المنطقة للهجرة ويدفع عجلة التنمية بها .

وفي رده على هذه الاشكالية اوضح رئيس بلدية الفوار ( محمد بن علي) لمراسل وات ان موضوع زحف الرمال يؤرق المواطنين بمنطقة الصابرية عامة ومنطقة الصابرية الشرقية على وجه الخصوص امام التقدم الكبير لهذه الرمال بالاحياء السكنية والطرقات وصولا الى المنازل مشيرا الى ان زحف الرمال بربوع الفوار يمثل عائقا كبيرا امام التنمية خاصة وان هذه الظاهرة تعطل انجاز العديد من مشاريع البنية التحتية رغم ان الدولة سعت الى الحد من هذه الظاهرة عبر تنفيذ مشروع في اطار التنمية المندمجة يتمثل في احداث شريط واحي شرقي قرية الصابرية على مساحة 80 هكتارا وباعتمادات جملية تناهز 3 ملايين دينار وقد بلغت مرحلة تقدم هذا المشروع حوالي 60 بالمائة معربا عن امله في ان ينجح هذا المشروع في الحد من زحف الرمال.

كما بين ذات المصدر ان البلدية تعمل على تنفيذ برنامج خاص للحد من ظاهرة زحف الرمال ضمن ميزانية سنة 2019 وذلك عبر تخصيص جزء هام من هذه الميزانية لعملية رفع الرمال ومسح المسالك والطرقات والتشجير مبينا ان المعركة ضد زحف الرمال متواصلة وتتطلب من الدولة تخصيص اعتمادات حقيقية موجهة لانجاز برنامج تدخل كبير بالمنطقة خاصة وان رفع هذه الاطنان من الكثبان الرملية يتجاوز امكانيات البلدية وحتى امكانيات السلط الجهوية وفق تقديره.



