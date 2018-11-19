إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين يدخل بداية من اليوم الاثنين في اضراب دوري بثلاثة أيام





أعلن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في بيان دخوله بداية من اليوم الإثنين، في الإضراب الدوري بثلاثة أيام الذي تم إقراره تبعا لعدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتفاق 7 جوان 2018

وأكد اتحاد "إجابة" تلقيه صباح أمس الأحد ردّا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرفض فيما يخصّ تحديد جلسة عمل يوم الإثنين للاتفاق حول تحديد روزنامة تفاوض حول الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين، معتبرا رفض الوزارة هذا المطلب "المعقول"، حسب توصيفه، "دليلا على مراوغتها في ما يخصّ مطلب الجامعيين الباحثين باحترام سلّم التأجير".

وأشار البيان الى انه بعد مضيّ أكثر من 5 أشهر على اتفاق 7 جوان 2018 فإن الأمور لم تحسم بعد لا في النظام الأساسي ولا في احترام سلّم التأجير ولا في انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل ولا في الإصلاح الجامعي"، داعيا كل الجامعيين إلى مواصلة النضال "للدفاع عن كرامتهم وتفعيل حقوقهم المؤجلة منذ سنوات".

وقد قرر اتحاد "إجابة" الدخول في إضراب دوري بثلاثة أيام وذلك أيام الإثنين 19 والإربعاء 21 والجمعة 23 نوفمبر 2018 ثمّ أيام الثلاثاء 27 والخميس 29 نوفمبر 2018 والسبت 1 ديسمبر 2018 اضافة الى اعتماد الإضراب الإداري في شكله الأوّل بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى، وفق ما جاء في الإشعار بإضراب الصادر في 4 نوفمبر الجاري.



