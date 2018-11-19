احياء الذكرى الاولى لاستشهاد معتمد مطماطة الجديدة ورئيس مركز الحرس بالمنطقة





أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، محمد فاضل بن محفوظ، أمس الاحد، على إحياء الذكرى الاولى لاستشهاد معتمد مطماطة الجديدة السابق، محسن بن عاسي، ورئيس مركز الحرس الوطني بهذه المعتمدية، الرائد مهدي الحداد، اللذين توفيا غرقا عندما جرفت مياه وادي بني زلطن السيارة التي كانا بداخلها في 11 نوفمبر من السنة الفارطة اثناء قيامهما بانقاذ تلاميذ مدرسة لفام.

وجرى، بهذه المناسبة، موكب تم خلاله تحية العلم الوطني بساحة المعتمدية، وتخليد ذكرى الشهيدين بالمدرسة الاعدادية محسن بن عاسي بلفام بغراسة شجرتي زيتون، فيما قدم تلاميذ هذه المدرسة عرضا مسرحيا والقوا شعرا موضوعه التضحية في سبيل الوطن.

كما تحول الوزير رفقة والي الجهة، منجي ثامر، والعديد من الاطارات الجهوية ومن المواطنين الى موقع الحادث بوادي بني زلطن حيث تمت تلاوة فاتحة الكتاب على روح الشهيدين وتأبينهما.

وفي كلمة، بالمناسبة، دعا الوزير إلى استخلاص العبرمن هذه الذكرى، ومن بينها التضحية وعدم التخلف عن القيام بالواجب، مشيرا الى ان تونس تعترف بالجميل لكل من ضحى بنفسه في سبيل الوطن وانها لا تنسى شهداءها وعائلاتهم.

ونوه الوزير بالدور الذي يقوم به الامن والجيش، مؤكدا ان تونس في حاجة اليوم الى كافة أبنائها، كما اشار إلى الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في توعية افراد الشعب التونسي بالاستحقاقات القادمة والرهانات المطروحة، وفي الاشتغال على الشأن العام والمشاركة في الانتخابات التي ستحدد، وفق قوله، البرامج والنخب التي ستتصدر الحكم في البلاد في السنوات القادمة. (وات)



