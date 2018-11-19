المنتخب التونسي لكرة القدم: الاصابة تمنع ديلان براون من المشاركة ضد المغرب





أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم الاحد حصته التدريبية قبل الأخيرة بالملعب الفرعي برادس استعدادا للمباراة الودية مع المغرب وذلك بمشاركة كافة اللاعبين اللاعبين ما عدا ديلان برون الذي تعرض الى اصابة على مستوى وتر العضلة الضامة ستحرمه من المشاركة في لقاء يوم الثلاثاء (س 18) بملعب رادس.

وقد استغل الإطار الفني هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة للاختيارات التكتيكية التي سيتم اعتمادها في اللقاء.

وسيعقد المدرب الوطني مراد العقبي اليوم الاثنين (س 13 و15) ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات بالجامعة التونسية لكرة القدم قبل ان تختتم التحضيرات باجراء حصة مغلقة بملعب المنزه بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويعقد المدرب الفرنسي هرفي رونار مدرب المنتخب المغربي من جهته غدا الاثنين لقاء صحفيا بملعب رادس بداية من الساعة 17 و30 قبل اجراء حصة تدريبية بملعب رادس بداية من الساعة السادسة مساء تكون مفتوحة للاعلاميين خلال ال15 دقيقة الاولى. (وات)



