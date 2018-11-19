القيروان: مساجد عامرة وحركة لا تهدأ وعاصمة الاغالبة قبلة الزوار في ذكرى المولد النبوي

القيروان، عاصمة الأغالبة هذه الايام هي عروس تجمّلت في أبهى حلّة واكتست أجمل صورة احتفاء بالمولد النبوي الشريف وأقيمت معالم الزينة بمختلف الشوارع والانهج والساحات وتعالت المدائح والاذكار النبوية فلا تجد مسجدا او جامعا او مقاما الا ويصدح بصوت الذكر والصلاة والمديح للنبي محمّد

صلى الله عليه وسلّم إحياء لذكرى مولده.

وعمّت أرجاء المدينة حركية تجارية واقتصادية ساهمت فيها معرض تجاري وفلاحي ومعرضان اخران للصناعات التقليدية كما تزينت واجهات المحلات التجارية بالأواني النحاسية والمنسوجات الصوفية ومختلف المصنوعات التقليدية من اواني نحاسية وملابس نسائية من "الحايك" وحلي صنعت من العنبر والنحاس المطروق وأصناف متنوّعة من الحلويات التقليدية على غرار "المقروض" الذي تتميز به الجهة فيما فتحت الزوايا أبوابها لاستقبال الزوار الذين توافدوا من كل حدب وصوب.

ومن أهم العادات القيروانية خلال فترة الاحتفال بمولد الرسول إعمار المساجد والجوامع في اجواء روحانية خاشعة واختيار أجمل الأصوات لتلاوة القرآن واجتماع ألاف المصلين ليلة المولد النبوي في صحن جامع عقبة للصلاة وتلاوة القران وتنظيم مسامرة دينية وتكريم المتفوقون في مسابقات حفظ الاحاديث النبوية.

ويعدّ مقام ابي زمعة البلوي الشهير ب"السيد الصحابي" محور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فهو يعيش منذ ايام أجواء استثنائية وصار قبلة آلاف الزوار من جميع

أنحاء البلاد وبلدان شقيقة واقيمت في ساحته خيمة ضخمة وتم تركيز مضخمات صوت خصصت للمسابقات في المدائح والأذكار تتبارى فيها فرق الإنشاد الصوفي

وفرق "العيساوية" و'السلامية" التي تتغنى بخصال ومحاسن النبي محمّد لتختم فيما بعد بإعلان الفائز في المسابقة كما تقام فيه حفلات ختان للاطفال.

وسبقت هذه الاحتفالات استعدادات أمنية ولوجستية كبيرة لتامين حسن استقبال الوفود والرحلات السياحية كما تم طلاء المساجد العتيقة بـمادة "الجير" ليزداد حسنها وتضاعفت مجهودات عمال النظافة في الشوارع والأزقة كما تمت صيانة مصابيح الإنارة العمومية وتعليق اعلام الراية الوطنية واللافتات التي كتبت عليها آيات قرآنية وأحاديث نبوية الى جانب تعليق مصابيح الزينة في محيط المعالم الإسلامية مثل جامع عقبة وجامع الأنصاري ومقام أبي "زمعة البلوي" وتعالت المدائح والأذكار احتفاء بميلاد خير البريّة.

وتمت فى إطار هذه الذكرى الاسلامية برمجة العديد من التظاهرات على غرار الندوة المولدية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية سنويا بعاصمة الأغالبة وتم تنظيمها هذا العام تحت عنوان " السيرة النبوية الشريفة : تجسيد لتعاليم الاسلام وقيم المواطنة"، هذا الى جانب تنظيم المواكب الدينية والبرامج الثقافية والانشطة الشبابية والاجتماعية بعموم انحاء الجهة، إضافة إلى احتضان جامع عقبة بن نافع ككل سنة حفلا دينيا ليلة المولد النبوي. (وات)



