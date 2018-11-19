كتلة نداء تونس تعلن عن عودتها للجلسات العامة عند انطلاق جلسة الحوار مع وزيري الداخلية والعدل









اعلن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال صباح اليوم الاثنين في انطلاق جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل عن عودة كتلته الحضور في الجلسات العامة بعد ان كانت علقت هذا الحضور بسبب عدم تنفيذ الحكومة لقرارالمجلس في عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة .

واشار طوبال في تدخله ان قرار التعليق جاء بعد اللقاء الذي جمع مجموعة من نواب كتلة نداء تونس برئيس المجلس الذي تعهد القيام باللازم للاتصال بالحكومة لتنفيذ القرارالمتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة .

واشار رئيس مجلس النواب الذي تراس هذه الجلسة ان مكتب المجلس قرر اجراء هذه الجلسة في اطار التداول في مواضيع محل اهتمام الراي العام والنواب مضيفا ان برنامج الجلسة يتضمن الاستماع الى بيان لكل من من وزيري العدل والداخلية ثم فسح المجال امام اسئلة النواب يليها تعقيب الوزيرين .

يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم الخميس 14 نوفمبر قررعقد جلسة حوار، حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الفارط، من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية حول ما سمي "بالغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.

كما تقدمت كتلة الجبهة الشعبية بعريضة إلى البرلمان، لمسائلة وزيري الداخلية والعدل حول المعطيات التي تمّ الإعلان عنها يوم 2 أكتوبر الفارط، من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .

يشار إلى أنّ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، كان إتهم خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 12 نوفمبر الجاري وزارة الداخلية (باشراف وزيرها الحالي) "بارتكاب جريمة إخفاء معطيات وجريمة المشاركة اللاحقة وجريمة المشاركة السلبية في الملف".

كما كشف عن جملة من المعطيات الجديدة في ملف الشهيد محمد البراهمي، تتعلق أساسا بسماع أحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية، الذي أكد أن "الغرفة السوداء" موجودة فعلا بوزارة الداخلية وتم إغلاقها منذ ديسمبر2013 .

كما عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، يوم 2 أكتوبر المنقضي ندوة صحفية، اتهمت فيها حركة النهضة بامتلاكها لتنظيم سري، وقدمت معطيات عن وجود "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية تتضمن وثائق مهمة تتعلق بملف الشهيدين. (وات)



