البطولة العربية للدراجات الجبلية: التونسي ماهر حابورية يتوج باللقب





توج الدراج التونسي ماهر حابورية بلقب البطولة العربية للدراجات الجبلية التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط من 16 الى 20 نوفمبر الجاري.

وكان حابورية احرز المركز الاول في سباق اختراق الضاحية بعد قطعه مسافة 33.6 كلم في زمن قدره 1س و28د و18ث متقدما على المغربيين محمد زرهوم (1س و28د و26ث) ووليد ازداد (1س و36د و06ث).

وفي صنف السيدات تحصلت التونسية نسرين غديرة على الميدالية الفضية في مسابقة اختراق الضاحية للاناث بعد قطعها مسافة 19.2 كلم في 1س و44د و08ث.

وعاد المركز الاول الى المغربيتين مروى علمي ورانيا وارنيا مروني اللتين حققتا زمنا قدره 1س و38د و19ث.

ويشارك في هذه الدورة 45 دراجا ودراجة يمثلون 7 دول عربية وهي سلطنة عمان (البلد المنظم) وتونس والمغرب ولبنان والبحرين وقطر والأردن. (وات)



