هايلي بالدوين تغير اسمها على "إنستجرام"
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:45 مالفجر الفني
بالرغم من عدم الزواج الرسمي قررت عارضة الأزياء هايلى بالدوين أن تفاجىء زوجها المستقبلى جاستن بيبر وتعرف به أمام العالم كله وبدأت من صفحتها الرسمية على انستجرام.
وقامت هايلى بالدوين بتغيير اسمها على موقع تبادل الصور "انستجرام" ليصبح اسمها "هايلى بيبر" بدلاً من هايلى بالدوين أما عن حسابها على تويتر فقد كتبت: "أفهم جيداً مدى الاضطرابات التى تحدث بين الناس حالياً، لكن أنا لم أتزوج بعد"، ولكن بعدها اضطرت إلى مسح التغريدة دون سبب.
وثبت أن زواج جاستن بيبر من عارضة الأزياء أمر حقيقى، وبالفعل ذهبا إلى إحدى الكنائس بنيويورك ليوقعا قسيمة زواج رسمية ولكنها لا تضمن حقوق أى منهما مادياً، والسبب وراء ذلك أن ثروة جاستن بيبر تقدر بحوالى 250 مليون دولار، أما ثروة بالدوين فهى حوالى 2 مليون دولار، ولا يحتاج أى منهما للنظر فى تلك الأمور المالية، فـ"جاستن" يعشق زوجته ومستعد أن ينفذ جميع مطالبها.