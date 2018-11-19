هايلي بالدوين تغير اسمها على "إنستجرام"

بالرغم من عدم الزواج الرسمي قررت عارضة الأزياء هايلى بالدوين أن تفاجىء زوجها المستقبلى جاستن بيبر وتعرف به أمام العالم كله وبدأت من صفحتها الرسمية على انستجرام.





وقامت هايلى بالدوين بتغيير اسمها على موقع تبادل الصور "انستجرام" ليصبح اسمها "هايلى بيبر" بدلاً من هايلى بالدوين أما عن حسابها على تويتر فقد كتبت: "أفهم جيداً مدى الاضطرابات التى تحدث بين الناس حالياً، لكن أنا لم أتزوج بعد"، ولكن بعدها اضطرت إلى مسح التغريدة دون سبب.

