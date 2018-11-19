ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هايلي بالدوين تغير اسمها على "إنستجرام"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:45 م
هايلي بالدوين تغير اسمها على إنستجرام
هايلي بالدوين
طباعة
الفجر الفني
 
بالرغم من عدم الزواج الرسمي قررت عارضة الأزياء هايلى بالدوين أن تفاجىء زوجها المستقبلى جاستن بيبر وتعرف به أمام العالم كله وبدأت من صفحتها الرسمية على انستجرام.

وقامت هايلى بالدوين بتغيير اسمها على موقع تبادل الصور "انستجرام" ليصبح اسمها "هايلى بيبر" بدلاً من هايلى بالدوين أما عن حسابها على تويتر فقد كتبت: "أفهم جيداً مدى الاضطرابات التى تحدث بين الناس حالياً، لكن أنا لم أتزوج بعد"، ولكن بعدها اضطرت إلى مسح التغريدة دون سبب.

وثبت أن زواج جاستن بيبر من عارضة الأزياء أمر حقيقى، وبالفعل ذهبا إلى إحدى الكنائس بنيويورك ليوقعا  قسيمة زواج رسمية ولكنها لا تضمن حقوق أى منهما مادياً، والسبب وراء ذلك أن ثروة جاستن بيبر تقدر بحوالى 250 مليون دولار، أما ثروة بالدوين فهى حوالى 2 مليون دولار، ولا يحتاج أى منهما للنظر فى تلك الأمور المالية، فـ"جاستن" يعشق زوجته ومستعد أن ينفذ جميع مطالبها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 1:10:01 PM