نابل: رفع 64 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة اقليمية مشتركة





أسفرت حملة مراقبة اقليمية مشتركة نفذها، أمس الأحد، أعوان التجارة والشرطة البلدية بمشاركة الادارة المركزية والادارات الجهوية بكل من نابل، و تونس، و بن عروس، و منوبة، وأريانة، وزغوان، عن تم رفع 64 مخالفة اقتصادية وحجز 1،5 أطنان من الخضر، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة جمال الفاهم.

وأضاف الفاهم، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المخالفات المسجلة تعلقت بالترفيع في الأسعار، وعدم مسك فواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار وعدم وسم أدوات الوزن.

وأشار إلى أن الحملة شملت القيام بحوالي 215 زيارة بمختلف مناطق الولاية شملت المنتوجات الطازجة (خضر، وغلال، و لحوم حمراء، و دواجن، وأسماك) بالإضافة إلى المنتوجات الغذائية والبقول.



