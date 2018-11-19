"الوطنية للإعلام" تُهنىء "السيسي" بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، راجين من المولى عز وجل أن يوفقه ويُسداد خُطاه في استكمال مسيرته الوطنية المُخلصة، من أجل البناء والتعمير لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وكما تقدمت الهيئة، بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء وقيادات وكبار رجال الدولة المصرية.

وقال "زين" في بيان: "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة نستلهم منها قيم العطاء والتضحية في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، والتي تستلزم منا جميعًا التكاتف وبذل الجهد من أجل رفعة الوطن، كما نستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية ونبذ الإسلام للعنف والتطرف".

وشدد "زين" على مساندة الإعلام الوطني لكافة جهود الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير، ومعركتها أيضًا في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.