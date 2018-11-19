"الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" ندوة بـ"كهرباء الإسكندرية" (صور)

أقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت إشراف المهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز إعلام وسط الإسكندرية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية".

ومن ناحيته، أوضح المهندس خالد أمين رئيس قطاع التدريب بالشركة، أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في التثقيف والتوعية المجتمعية.

وأشار "أمين"، إلى أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة إلهام خميس مدير إدارة الثقافة الصحية بإدارة وسط الصحية؛ منوها إلى تنظيم العديد من الندوات المماثلة بالتعاون بين الشركة والمركز.