ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" ندوة بـ"كهرباء الإسكندرية" (صور)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:49 م
الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ندوة بـكهرباء الإسكندرية (صور)
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 

أقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت إشراف المهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز إعلام وسط الإسكندرية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية".

 

ومن ناحيته، أوضح المهندس خالد أمين رئيس قطاع التدريب بالشركة، أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في التثقيف والتوعية المجتمعية.

 

وأشار "أمين"، إلى أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة إلهام خميس مدير إدارة الثقافة الصحية بإدارة وسط الصحية؛ منوها إلى تنظيم العديد من الندوات المماثلة بالتعاون بين الشركة والمركز.


المزيد عن: كهرباء الإسكندرية الأورام السرطانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 1:10:02 PM