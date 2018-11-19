كازاخستان: الدول الضامنة قد تنظر في انضمام مراقبين جدد إلى صيغة أستانا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الدول الضامنة لصيغة أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، قد تنظر خلال اجتماعها المرتقب يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، في انضمام مراقبين جدد إلى صيغة أستانا".

وجاء في البيان "حسب معلومات الدول الضامنة، يمكن أن ينظروا في مسألة إشراك مراقبين جدد في صيغة أستانا".