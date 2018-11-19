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أسامة عزب يقترب من العودة للمصري

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:40 م
أسامة عزب يقترب من العودة للمصري
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محمد الصو
 
اقترب أسامه العزب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من العودة إلى فريق المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل تفاوض اللاعب مع مسئولين النادي البورسعيدي، من أجل تقريب وجهات النظر خاصةً بعد رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق، وهو ما جعل المصري يبدي موافقة مبدئية، خاصةً أنه من أبناء النادي.

وكان العزب، غادر المصري البورسعيدي إلى وادي دجلة، بصيف 2016 عقب خلافاته الحادة مع حسام حسن المدير الفني، وفسخ تعاقده بالتراضي.

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