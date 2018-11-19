إصابة 7 طلاب وسائق في انقلاب أتوبيس مدرسة في الغربية

أصيب 7 طلاب من مدرسة الأورمان وسائق بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أثناء استقلالهم أتوبيس المدرسة بعد ما اختلت عجلة القيادة من يد السائق، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى كفر الزيات العام.

وتلقى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إخطارا من الدكتور أيمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام، بإصابة 7 طلاب وسائق من مدرسة الأورمان بطنطا وجميعهم مصابين بكدمات وجروح سطحية، ما عدا طالب واحد مصاب بنزيف داخلي، وتم إجراء فحوصات طبية له ووضعة تحت الملاحظة.