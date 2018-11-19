أمن الفيوم يشن حملات مكبرة على 5 مراكز لإزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

شنت مديرية أمن الفيوم، اليوم الاثنين، عدة حملات مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مديرأمن الفيوم، على 5 مراكز بالمحافظة في آن واحد لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت جهودها في قسم أول الفيوم عن رفع (35) حالة إشغال طريق، و(12) حالة عوائق حديدية وخرسانية، و(7) حالة إزالة فورية، و(9) غلق محلات بدائرة القسم، وفي قسم ثان الفيوم تم رفع (31) حالة إشغال طريق، و(26) حالة عوائق حديدية وخرسانية، وحكمين قضائيين بدائرة قسم ثان الفيوم، وتنفيذ عدد (34) قرار إزالة تعديات على أملاك الأوقاف بدائرة مركز الفيوم، تنفيذ حكم قضائى بتمكين بدائرة مركز سنورس.

وكما تمكنت الحملة في مركز طامية من رفع (16) حالة إشغال طريق، و(16) حالة عوائق حديدية وخرسانية، و(42) حالة إزالة فورية، و(4) حالات إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة، وتعديين على الأراضي الزراعية.

ولاقت الحملات مردودا إيجابيا لدى جموع المواطنين للتواجد الأمني الفعال وتطبيق القانون، وجارٍ تكثيف الجهود والقيام بحملات مماثلة.